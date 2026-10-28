Ваня Щерева се връща на сцената с личен разказ за провалите и любовта

Развлечения

Ваня Щерева представя първия си авторски спектакъл „Коя беше ти“ на 18 ноември. В него тя ще разкаже най-съкровените си истории за семейството, любовта и провалите. Според нея пред зрителите ще има както смях и тъга, така и стабилна доза самоирония. Ваня очаква хората в залата да се припознаят в разказите ѝ и да си тръгнат с оптимизъм.

Спектакълът е биографичен разказ за битки и победи, който се подготвя от две години. Певицата, актрисата и писателката обяснява, че това е като нова книга, но на живо. Тя иска да спре да се крие зад клавиатурата и да срещне очите на хората, за да обсъдят какво ги е направило толкова „кръвожадни“ в социалните мрежи. Целта е да се замислят и да станат по-човечни.

Въпреки че разглежда миналото си, Щерева се фокусира върху настоящето. В спектакъла ще говори за етикетите, от които няма измъкване, бързото съдене и липсата на състрадателност, въображение и чувство за хумор. Според нея будните хора вече са малцинство.

На сцената към нея ще се присъединят Людмила Сланева и дъщеря ѝ, Мила Роберт.