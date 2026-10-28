Златка Райкова „избухна“ срещу слабите жени: За връзка трябват качества

Развлечения

Златка Райкова изрази мнението си за „слабичките“ жени. Всичко започна с въпрос от фенка, която искаше да разбере дали свалянето на излишните килограми би й помогнало да си намери партньор.

Отговорът на блондинката беше кратък и безмилостен. Тя заяви, че за една връзка са нужни качества, а що се до слабите жени, според нея те „освен да стоят самотни по заведенията и да си стоят стари моми, друго не става“.

Не става въпрос за призив да се занемаряме, а по-скоро за намек, че балансът е ключов. Според Златка е важно да се обръща внимание както на тялото, така и на акъла.