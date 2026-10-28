Надя Дердерян: от зловещия „Мамник“ до първия моноспектакъл

Развлечения

Една единствена роля беше достатъчна, за да превърне Надя Дердерян в едно от най-обсъжданите лица на българския телевизионен екран през 2026 г. Тя привлече вниманието на зрителите с образа на младата Величка в „Мамник“. Епизодът, посветен на за създаването на зловещото същество от романа на Васил Попов, се превърна в истински повратен момент в професионалния ѝ път.

За широката публика името ѝ беше почти непознато до този момент, но зад този внезапен скок в популярността стоят години сериозна работа. Зад него стоят години работа в театъра, киното и телевизията и десетки сценични превъплъщения.

Пътят до екрана и истините за професията

В разговор за живота си извън „истерията“ по „Мамник“, актрисата споделя за реалностите, които не се виждат в социалните мрежи. Тя говори открито за периодите на затишие, когато телефонът просто не звъни с нови предложения, и за огромното търпение, което е нужно, за да остане човек верен на пътя си, особено когато го следва с любов и отдаденост още от дете.

Надя признава, че не се вписва в съвременните стандарти за известност. Според нея проблемът може би е в това, че не притежава „вродено нахалство“. В свят, в който за да бъдеш разпознаваем на 40+ години, трябва да си и инфлуенсър, тя не се чувства част от групичките и трендовете. За нея най-трудното в професията не е самото изиграване на роля, а изчакването на следващата, без при това да загуби увереността в себе си.

Театрален опит и новите предизвикателства

Надя Дердерян е родом от Троян и е завършила НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2008 г. в класа на проф. Снежина Танковска, със специалност „Актьорство за драматичен театър“. Преди това е учила актьорско майсторство в Нов български университет, където е била под ръководството на проф. Цветана Манева и проф. Васил Димитров.

В момента тя е част от трупата на Плевенския театър и участва в спектакъла „Пукнатини“ на режисьора Надя Панчева. Постановката ще гостува в София на 5 ноември, в Théatro „Отсам канала“.

Преди да се присъедини към Плевен, актрисата натрупава солиден опит с десетки роли в Ловешкия театър. Тя е участвала в постановки на Театър 199, Сатиричния театър и „Сълза и смях“. Телевизионната ѝ биография включва и епизодични роли в познати заглавия като „Откраднат живот“, „Дяволското гърло“ и „Столичани в повече“.

Кино и първият моноспектакъл

Пред Надя се откриват нови възможности и в киното. Тя ще се появи във филма „Деконструкция“ на режисьора Павел Веснаков. Този проект е специален за нея, тъй като за първи път ще има възможността да си партнира със Захари Бахаров.

Освен киното, актрисата подготвя и едно от най-големите си професионални изпитания – първия си моноспектакъл за Плевенския театър. Това е формат, който я поставя изцяло в центъра на историята и не оставя никаква възможност за разсейване, което прави предизвикателството още по-сериозно.