Дарин Ангелов признава, че все още се страхува от обвързване след тежък развод

Развлечения

Дарин Ангелов е човек, който в телевизията е винаги в центъра на вниманието, но когато става въпрос за личния му живот, той предпочита да държи завесата спусната. Актьорът, който в момента е на щат в Народния театър, ревностно пази интимния си свят далеч от прожекторите, особено след развода с майката на единственото си дете. За него най-важната жена в живота е 10-годишната му дъщеря Дария. Дарин е отдаден баща и искрено се надява, че щерката му няма да повтори грешките, които той е допускал в детството си.

Дарин е актьор и панелист в предаването „На кафе“, където конкурира Кристина Патрашкова с ексцентричното си облекло.

От отрова за хлебарки до пожарове в квартал Надежда

Детството на Дарин далеч не е било спокойно, макар той категорично да го определя като един от най-красивите периоди в живота си. Като дете той е бил истински калпазан, което е карало майка му да се притеснява сериозно за бъдещето му. Тя била убедена, че заради щата му на характер синът ѝ ще завърши в затвора, а за брат му Деян предвиждала нещо още по-лошо. Майка му е била физик на висшата математика и машинен инженер, а баща му – водещ актьор и директор на вече несъществуващия театър в Перник.

Едно от по-шокиращите преживяванията му е, когато в детската градина изял сериозно количество отрова за хлебарки. Учителките веднага са извикали „Бърза помощ“ и са го накарали да повърне, но самият Дарин тогава не е разбрал защо се създава цялата тази суетня, тъй като се е чувствал добре. Белите му не са спирали до там – той е подпалвал пожар пред блока в софийския квартал „Надежда“ и дори е наводнил панелния апартамент, което е било истински ужас за родителите и съседите му.

Единственият човек, който виждал потенциал в него и брат му, е била първокласната им учителка Вера Петричева. Тя е успокоявала родителите на близнаците, като е казвала, че единият е нахъл, другият е чаровен и двамата ще се оправят в живота.

Братски синхрон и битка с дисциплината

Дарин смята, че да растеш с брат близнак е дар от Бога. Той и Деян са изключително близки не само лично, но и професионално. Интересен факт е, че двамата са завършили техникум по облеклото. Именно това образование му позволява и до днес да конкурира Кристина Патрашкова с ефектните си визии в студиото на „На кафе“.

Ученето обаче никога не е било приоритет за двамата. Затова те избират да влязат в казармата в Плевен, но и там не успяват да се държат тихо. Още в първите дни, преди клетвата, дватама се сбиват. Като наказание ги пращат да мият чинии, което за тях се оказва много по-добро решение от това да бъдат затворени в ареста.

Жизнен ритъм на максимални обороти

Работата в телевизията е донесла на Дарин колеги, които той искрено обича. Той определя Гала като ерудирана личност и професионалист с невероятна енергия. Въпреки че графикът му е изключително натоварен, той признава, че ще се почувства много наранен, ако загуби работата си като панелист.

Денят му е планиран до минута и започва в шест часа сутринта с четене на сценария за предаването. Когато камерите спрат, той веднага се отправя към театъра за репетиции, а вечер играе на сцената. След работа бърза за вкъщи, за да провери домашните на дъщеря си. Той винаги готви, за да ѝ остави топъл обяд за следващия ден, а денят му приключва едва около два часа след полунощ. Най-голямото предизвикателство са ваканциите, когато няма кой да гледа Дария и момиченцето буквално расте по коридорите на Нова телевизия.

Болката от предателството и новия старт

Личният живот на актьора е оставил дълбоки белези. Той и Антония Русева се венчават малко преди Коледата на 2015 година, след романтичен годеж на морския бряг и много обещания за любов. През следващата година се ражда дъщеря им Дария, която според Дарин не е кръстена на него.

Крахът на брака идва през 2021 г. Причината е предателството на Антония, която започва връзка с известен криминален герой, осигурил ѝ висок стандарт на живот. Дарин признава, че дълго време е вярвал, че има шанс тя да се върне при него, и приема развода като личен провал. Той е категоричен, че основната вина за случилото се е в бившата му съпруга и признава, че му е било трудно да приеме загубата на семейството си.

Днес двамата са в нормални отношения заради детето. Дария живее една седна при майка си и една при баща си. Момиченцето вече следва стъпките на родителите си с участия в сериала „Лъжите в нас“, филма „Ема и Шоколандия“ и лентата „Чамкория“, където си партнира с баща си и Малин Кръстев.

След развода Дарин е заключил сърцето си. Той заявява, че не се страхува от самотата, но също така не иска да остане сам с нея. Затова вярва, че трябва да превъзмогне страха си от обвързване, но да направи това разумно, за да избере човек, с когото накрая да остарее.