Мухъл зад гардероба? Една често допускана грешка може да е причината

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Случва се дори в най-чистите домове, където се проветрява редовно, но отваряте гардероба и усещате миризма на застояло. Когато отместите мебелта, виждате тъмни петна по нея и по стената. Най-често причината е една и същата: гърбът на гардероба е притиснат твърде плътно към стената, която в тези случаи обикновено е външна.

Защо се появява мухълът

Основният проблем е поставянето на голям гардероб плътно до външна стена на жилището. През студените месеци тези стени са по-хладни от останалите повърхности в стаята. Когато топлият и влажен въздух в помещението достигне до студената стена, влагата се превръща в малки капчици вода – явлението се нарича конденз.

Ако пред стената има голям гардероб, въздухът зад него почти не се движи. В резултат на това влагата се задържа за по-дълго, стената изсъхва по-бавно и се създават идеални условия за развитието на мухъл. Има и други фактори, които помагат на процеса в спалнята: прозорците рядко се отварят през зимата, в помещението се сушат дрехи, има висока влажност на въздуха или отоплението е недостатъчно и неравномерно.

Как да разпознаем проблема

Мухълът не винаги е видим веднага, особено когато е скрит зад мебелите. Има обаче няколко явни признака, по които да разберете, че в дома ви се развива мухъл. Първо, при отваряне на гардероба се усеща миризма на влага или застояло. Второ, самите дрехи започват да миришат неприятно.

По-сериозните сигнали са тъмните петна по стената или по задната част на мебелите. Друг знак е олющената боя или отлепените тапети. Ако забележите някое от тези неща, е добре веднага да отместите мебелите и да проверите състоянието на стената.

Решения без ремонт

Ако причината за петната е плътно долепеният гардероб, не е нужен основен ремонт. Достатъчно е да осигурите свободно пространство от 8-10 сантиметра между мебелта и стената. Това разстояние позволява на въздуха да циркулира, което помага на стената да изсъхва по-бързо. Важно е тази пролука да остане празна – не я запълвайте с чанти, кутии или други вещи.

Ако разпределението в стаята го позволява, най-добре е гардероба да се премести до вътрешна стена. Също така не трябва да го претъпквате отвътре, за да може въздухът да се движи и около дрехите.

За да предотвратите повторното появяване на мухъл, започнете да проветрявате редовно, но за кратко. Следете влажността в стаята с хигрометър – относителната влажност трябва да бъде под 60%, като най-оптималният диапазон е между 30 и 50%.

Една от най-важните мерки е да не сушите пране в спалнята, тъй като при този процес се отделя голямо количество влага. Също така поддържайте сравнително постоянна температура, защото силното изстиване на стаите увеличава риска от конденз по студените повърхности.

Понякога решението е изненадващо просто – няколко сантиметра напред, по-често проветряване и контрол на влажността. Ако обаче причината е теч или друга строителна неизправност, тези стъпки няма да помогнат. Затова, преди да купувате скъпи препарати, проверете какво се случва зад големите мебели в дома ви.

Знаете ли какво се крие зад вашия гардероб или предпочитате да не проверявате?