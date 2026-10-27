Луиза Григорова се прероди в Родопите с нова лимузина

Развлечения

Луиза Григорова-Макариев направи мини пътешествие в Родопите. Компанията ѝ беше любимият ѝ мъж – режисьорът Мартин Макариев, а пътешествието беше с чисто нова лимузина.

Актрисата е напълно очарована от преживяването. Тя обяви, че комбинацията от чист въздух, специалната атмосфера, хората и местните ястия са я накарали да се почувства буквално „преродена“.

Честно казано, звучи като идеалния план за рестарт – планина, хубаво хапване и луксозна кола. Кой от нас не би искал такава „преродена“ версия на себе си след един уикенд в Родопите?