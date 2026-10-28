Диона прави кючек пред катедралата в Милано

Развлечения

Диона взе ваканцията си в Милано за възможност да запознае местните с родната ни култура по най-директния начин. Докато се разхожда пред една от най-големите забележителности в града – катедралата „Дуомо ди Милано“, изпълнителката реши, че е време за малко движение.

Точно там, пред смаяните погледи на минувачите, тя пусна кючек и се раздрусна в ритъма на музиката. Танца си тя споделя в социалните мрежи, където отново е обсипана с коментари.

Честно казано, смелият ход е в стила ѝ, но си представяме изражението на туристите, които очакваха тишина, а получиха пълна доза чалга. Дали италианците разбраха какво се случва или просто си помислиха, че е нов вид перформанс?