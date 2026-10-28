Ергенка срещу ергенка: Виктория Асенова не спести критики за Галена Назърова
Виктория Асенова, която стана известна от третия сезон на „Ергенът“, не остави незабелязана една от сегашните участнички в шоуто. Тя определи Галена Назърова като „интригантка на интригантките“, която би направила всичко, стига да получи слава.
Според Виктория Галена е човек, който обожава интригите и дори си пише статии сам. Според нея в предаването приятели няма, а Галена държи на ефирно време, за да подбутне музикалната си кариера и да се превърне в персонаж, за когото всички да говорят.
Виктория, която по-късно бе уволнена от БФС след участието си в шоуто, както съобщава България Днес.
С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.