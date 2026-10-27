Софи Маринова заложи на перлени експерименти за сватбата на Емрах Стораро

Развлечения

Софи Маринова беше една от звездите на пищната сватба на Емрах Стораро и Айлян, която се състоя в столичен хотел. Певицата, която е близка със семейството Стораро, не просто присъства, но и се качи на сцената, за да зарадва гостите с хитовете си.

Визията на Софи определено не остана незабелязана. Тя избра дълга рокля в нежен бежов нюанс, който почти се слива с кожата ѝ. Основният акцент бяха перлите, разпръсната по цялата дължина на тоалета – от деколтето до полата. Детайлите продължаваха и върху елегантния шал около врата ѝ.

За да не претовари образа, Софи остави роклята да бъде звездата. Комбинира я с нежно колие и дълги висящи обеци, които деликатно допълваха перлите. Гримът ѝ беше естествен, а косата – прибрана в ниска опашка, което засили женственото и изискано излъчване.

Тук идва големият въпрос: позволено ли е бяло на сватба? Традиционният етикет забранява на гостите нюанси като бяло, екрю и кремаво, за да не се конкурират с булката. В случая с Софи основният цвят е бежов, а „бялото“ идва от перлите. Макар визията да е на границата на правилата, тя изглежда повече като бляскав вечерен тоалет, отколкото като булчинска рокля. В крайна сметка днешното облекло е по-гъвкаво, стига гостът да не засенчва главната героиня.

Празненството беше пълно с попфолк звезди. Сред присъстващите бяха Емилия, Алисия, Нелина, Лорена, Диона, Доника и Антонио. Кумуваха Фики Стораро, брат на младоженеца, и неговата половинка Гюлджан.

Тази сватба бе финалът на поредица от тържества, включващи годеж и традиционната къна. От социалните мрежи не стана ясно дали останалите колеги на Емрах също са пели на сцената.

Да си го признаем – бежовото е рискова зона, но Софи се справи. Вие бихте се рискували ли с такъв цвят, или сте от екипа на „строго без бяло“?