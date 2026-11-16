Мона Гочев най-накрая започна строежа на мечтания дом

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Мона Гочев сподели в Instagram, че най-накрая е настъпил един от най-вълнуващите моменти за семейството ѝ – първата копка на бъдещия им дом. Пътят дотук обаче не е бил равен. Близо две години Мона и близките ѝ са се борили с трудности, забавяния и постоянни промени в плановете.

Мечтата за собствен дом е част от живота им от години, но реалността се оказа много по-бавна от очакванията. От първата среща с архитектите до старта на строителството са минали почти две години, което кара Мона да признае, че все още ѝ е трудно да повярва, че този момент действително е настъпил.

Мона не крие, че пред нея и семейството ѝ предстоят още много работа, предизвикателства и трудни моменти, но радостта от първата стъпка е огромна. За тях това не е просто поредният строителен проект, а мястото, където ще създават нови спомени и ще пишат семейната си история.

В публикацията си тя реши да бъде мотивираща и отправи послание към всички, които преследват мечтите си – да не се предават, дори когато пътят се окаже по-дълъг и труден от представаното. Мона завърши с пожелания за здраве, сили и търпение за всичко, което предстои. Обеща, че последователите ѝ ще могат да проследят следващите етапи от това голямо семейно приключение.