Край на драмата с микровълновката: как да я изчистим бързо и без триене

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Да си признаем – почистването на микровновката е едно от онези домашни задължения, които отлагаме с дни, седмици или дори месеци. Обикновено си мислим, че е много по-сложно, отколкото е в действителност, но истината е, че това не е просто въпрос на естетика или на това да нямаме странни миризми в кухнята. Редовната грижа за уреда е абсолютно задължително условие, за да работи той правилно и безопасно.

Когато се натрупат стари петна от храна, това не само влошава работата на фурната, но и може да я превърне в истинско огнище на микроби. В най-лошия случай тези остатъци могат да доведат до сериозни проблеми, като например износване на материалите в интериора. Добрата новина е, че ако си направим рутина и не позволяваме на петната да изсъхнат, поддръжката става бърза и лесна работа. С няколко стъпки и прости продукти от шкафа можем да се спасим от вечното и изтощително търкане.

За да поддържаме всичко в ред, най-добре е да правим едно общо почистване веднъж месечно. Външната част пък е добре да се забърва всеки път, когато чистим плотовете в кухнята. Златното правило тук е: ако забележите нещо, което е изпръскало стените, почистете го веднага. Свежите петна се махат много по-лесно от тези, които вече са станали на „бетон“.

Ако вашата микровълна има вентилатор над котлона, не забравяйте да почистите филтъра му на всеки три до шест месеца. Запушеният филтър не е просто неприятен, а може да се окаже реален риск от пожар. Преди да започнете всяка процедура обаче, винаги проверявайте инструкциите на производителя. Някои части изискват специален подход и трябва да внимавате да не наводните прекалено много чувствителните електронни компоненти.

Най-ефективният метод за справяне с трудните петна е използването на пара. Ето как точно се прави:

Първо, вземете купа, която е подходяща за микровълна, и я напълнете с две чаши вода. Към нея добавете две супени лъжици бял оцет или пресен сок от лимон. За да избегнете прегряването на водата, задължително сложете в купата една дървена клечка за зъби или дървена лъжица.

След това поставете сместа във фурната и я пуснете на висока мощност за три минути. Когато времето изтече, не отваряйте веднага вратата. Оставете я затворена за още 15 минути, за да може парата да разгради мазнините и да омекоти всичко.

След този период внимателно извадете купата и въртящия се плоча. Вземете чиста кърпа от микрофибър, натопена в оцетния разтвор, и забъркате интериора – в този момент петната трябва да се махат без никакво усилие. Самата плоча измийте в мивката с топла вода и течен препарат за чинии, подсушете я добре и я върнете на мястото ѝ.

За външната част използвайте кърпа с общо почистващо средство, но внимавайте да не пръскате директно върху панела за управление. Ако имате филтър, който трябва да се почисти, потопете го в гореща вода с течен препарат за чинии и сода бикарбонат за 15 минути, преди да го потърбите и изплакнете.

За да не се налага да правим това твърде често, можем да въведем няколко ежедневни навика. Винаги използвайте специален капак за микровълни или хартиена салфетка върху храните, които имат склонност да пръскат при загряване. Също така се уверете, че използвате само съдове, които имат специалния знак за съвместимост с микровълнови фурни.

И накрая – следвайте стриктно времето за готвене, което е указано в рецептите или на опаковките. Прегряването на храната е основната причина за преливане и създаване на тези ужасни петна, които после се опитваме да изчистим.

Колко често всъщност чистите вашата микровълна – веднъж месечно или когато вече не можете да видите дъното?