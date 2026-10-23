Мика Стоичкова разкри „тайната“ си за подмладяване

Развлечения

Мика Стоичкова не крие, че е доволна от визията си. Когато става въпрос за това дали изглежда по-млада, тя заявява: „няма защо да споря с вас“.

Тайната на Мика е в тренировка за лицето. Тя разчита на масаж за отпускане и стимулиране на мускулите с ръчни техники, което според нея води до моментално тонизиране.

Резултатът е по-оформен лицев контур, с който тя с радост се демонстрира. Философията ѝ е проста – годините си вървят, но няма никаква причина да им личи по лицето.