Развлечения

Магдалина Миневска отново е забелязана в нощно заведение, където привлича мъжкото внимание, но остава без половинка. Гимнастичката от ансамбъла по художествена гимнастика и състезателка на „Левски“ масово отказва ухажорите, тъй като все още чака истинската любов.

След раздялата с Карлос Насар през миналото лято, Маги няма официално гадже. Тя споделя, че в месеците, когато временно се е оттеглила от спорта, е имала време да помисли върху много неща. Според нея любовта не носи болка, а болката е носена от хора, които не знаят как да обичат. Магдалина признава, че в момента излиза с приятелки и се отдава на себе си, като категорично заявява: „Аз не търся никой“.

Въпреки че се преоткрива, тя все още не е забравила Насар, с когото бяха заедно три години. Наскоро тя посети връх Зъбчето – мястото, където е прекарала незабравими моменти със звездата в щангите. Маги го описва като мястото, на което е била „на върха на любовта... и на дъното на болката“. Тя споделя, че ще жадува за него не защото всичко е било красиво, а защото там е оставила част от себе си.

Двамата са се запознали преди години в базата в Белмекен, която се намира точно до върха.

Докато Маги се справя с емоциите, Карлос Насар бързо е намерил нова приятелка в лицето на волейболистката Александра Костадинова. Двамата са неразделни, като Александра дори пътува до Китай наскоро, за да види как нейният любим става световен шампион и отново чупи рекорди.