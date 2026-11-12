Лудия репортер се развърза в Лондон: селфи с Джони Деп и кола за милион евро

Развлечения

Даниел Петканов, известен като Лудия репортер, се оказа в центъра на събитията в Лондон на 10 ноември. Той присъства на премиерата на „Ебенизър: Коледна песен“, където стана един от първите българи, които видяха новия филм на Джони Деп.

Дани не просто гледа лентата, а буквално се „набута“ на червения килим, където се срещна с Джони Деп и Рупърт Гринт и се снима с Джони Деп. Българинът беше изпратен специално от разпространителите Forum Film Bulgaria. Самият той призна, че това е едно от най-яките неща, които са му се случили тази година.

За да изцеди максимално пътуването, Петканов посети и специален шоурум по случай предстоящото излизане на GTA 6. Там компанията Rockstar предлага на фенове специална суперкола от играта, която някой ентусиаст може да закупи срещу 1 милион евро.

Ако все още не сте си планирали киното, лентата „Ебенизър: Коледна песен“ тръгва по българските кина от този петък.