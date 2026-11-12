Внучката на Деси Слава вече свири на пиано

Развлечения

В интернет се появи сладко видео, в което двегодишната внучка на Деси Слава демонстрира умения на пианото. Клипчето е качено от снахата на певицата, Анжела, .

Малката Деси седи в скута на татко си и му помага в свиренето, като с голямо вълнение натиска клавишите. Резултатът? Доста добри тонове, които огласяват целия дом.

Очевидно е, че малката Деси я чака бляскава кариера досущ като тази на баба ѝ.