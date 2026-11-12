Антоанет Пепе пак е в болница: този път оперират ръката ѝ

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Антоанет Пепе е приета в болница, където ще оперират ръката ѝ. Самата тя обяви новината, като качи видео от медицинското заведение. Блондинката сподели, че на първата операция е отишла с ужас, а на втората – със спокойствие и доверие.

Пепе се замисли върху силата на думите и мислите, като написа, че трябва да внимаваме какво говорим, но че слага край на негативното и продължава напред. Тя подчерта и че няма и не иска да бъде жертва.

За любимата на Иво Карамански годината е доста „интензивна“ по отношение на здравето – това е третата ѝ интервенция за двенадесет месеца. Преди операцията на ръката тя е минавала през процедури на зъба и на счупен пръст.

При посещението си за счупения пръст Антоанет също е споделяла кадри, като тогава е признала, че не се тревожи, защото тревогата е свързана с бъдещето. Тогава тя е обявила желанието си да мине осъзнато през всяка секунда, за да излезе от операционната като нов човек, тъй като е дошло време за промяна.