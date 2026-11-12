Дара тръгва на европейско турне през 2027 г.

Развлечения

Дара официално обяви европейско турне, което се очаква през пролетта на 2027 г. То се очаква малко след излизането на новия ѝ албум, който ще бъде изцяло на английски език.

За целта певицата стартира нов официален уебсайт darbie.global. Там основният акцент е върху новия ѝ сингъл Bad Idea, но се реклатира и предстоящият мърч. В сайта има и специална форма, чрез която феновете могат да гласуват в кой град искат да видят звездата, тъй като градовете от турнето все още не са обявени.

След обявяването на новината фенове от различни държави заляха с коментари. Към момента най-много харесвания имат Мадрид, Букурещ и Хелзинки, но мнозина пожелаха да я видят във Виена – града, в който Дара покори световната сцена.

Първият проект на певицата след победата в „Евровизия“ вече жъне успехи. Сингълът Bad Idea влезе в множество класации, а придружаващото го видео в YouTube събра почти половин милион гледания за една седмина. Доказателство за международния ѝ успех е и коментар от египетски фен на 82 години, който споделя, че песента му е оправила деня и му се танцува.

Освен първата победа за България в конкурса, Дара бе поканена да изпълни нова версия на хита си Bangaranga на първата „Евровизия“ в Азия. Макар да има и традиционните български хейтъри, вълната от любов към нея е неоспорима.