Роси Кирилова и Георги Начев празнуват рубинена сватба

Развлечения

Роси Кирилова и Георги Начев отбелязаха 40 години брак на 10 ноември. Певицата сподели в профила си във Фейсбук, че празнува рубинен юбилей със своето „всичко“ Георги, пожелавайки здраве и още много споделени мигове.

За годишнината Роси подготви специален подарък за съпруга се – написа песен с името „Георги“, която му посвети.

Историята им започва на 10 ноември 1986 г. Тогава 23-годишната певица се омъжва тайно в Пловдив за поета Георги Начев, който е с 17 години по-голям от нея. На моментът той вече има дъщеря и един брак зад гърба си. Кумове на двойката стават радиоводещият Тома Спространов и съпругата му Джудит.

Тайният сватбени ритуал е бил закономерно продължение на четиригодишна връзка, но не е минало без драма. Бракосъчетанието се случва без знанието на родителите на Роси. Когато бащата на певицата научава за случилото се, той е толкова обиден, че три години отказва да говори с дъщеря си и зета си. По-късно обаче отношенията им стават повече от прекрасни.

Двамата са се оказали невероятен тандем не само в личен план. Георги Начев, известен като Жоро, пише текстове за песните на Роси и става неин импресарио.

Преди празненството на рубинената сватба певицата е била на екскурзия в Южна Корея. Тя посети най-големите забележителности на столицата Сеул и облече традиционната дреха на южнокорейките – ханбок. Да посети Южна Корея е нейна сбъдната мечта.

Ей, ето това е истинска любовна издръжливост – да започнеш с тайна сватба и скандал с баща, а да завършиш с рубинени празненства!