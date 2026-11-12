Таен помощник: Жената каучук се грижи за мускулите на Карлос Насар

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Карлос Насар има необичаен съюзник в борбата за върховете. 22-годишният талант, който преди седмица стана за четвърти път световен шампион, не разчита само на тежките щанги в залата. Неговият таен помощник е Сирма Добрева, известна като Жената каучук.

Една от най-успешните акробатки и вариететни артистки в България се грижи лично за разтягането на мускулите на Насар. Най-добрият тежкоатлет в света посещава Сирма за тренировки по стречинг, с които става по-гъвкав и се предпазва от тежки травми.

Според Сирма стречингът е изключително полезен, но често пренебрегван, тъй като хората се фокусират повече върху изграждането на мускули. Тя обяснява, че разтягането намалява риска от контузии, подобрява физическото състояние и стимулира чакрите, като е подходящо за всеки, независимо от възрастта и килограмите.

Добрева твърди, че благодарение на тези сеанси професионалисти като Насар постигат ускорено възстановяване след интензивни натоварвания, което гарантира по-дълга спортна кариера. Двете се разтягат взаимно в залата, а шампионът изглежда в добро настроение.

След поредната победа на Насар преди седмица, Сирма не пести похвали, определяйки го като феномен, който пренаписва историята и е самият връх. Акробатката, родена в Плевен, е известна с участието си в „България търси талант“, където се е сгъвала в кутия 40 на 40 сантиметра. Тя е и единствената жена в България, която изпълнява сложния трик Цангебис в „Шоуто на русалките“ – номер, изискващ огромна сила, баланс и концентрация.

Дали стречингът е секретната съставка за тези титли, или просто ни трябва малко повече гъвкавост в живота?