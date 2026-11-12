Прокълнати стаи в „Фермата“ предвещават отпадане – Вили и Ники рискуват точно преди финала

Развлечения

В „Фермата: Кръвта вода не става“ настъпи пълна паника броено дни преди големия финал. Обитателите на стопанството са обсебени от суеверие, че две конкретни помещения носят изключително лош късмет. Според тях всеки, който пренощува в тези стаи, рано или късно напуска предаването.

Най-притеснителното е решението на Вили и Ники. Те сами избраха да спят в едно от „прокълнатите“ места точно преди решаващата елиминационна битка. Става въпрос за бараката на дуелистите, която според участниците е свързана с най-лошата поличба в целия сезон. Твърди се, че двойките, които преспиват там, впоследствие отпадат от риалитито. Сега всички се питат дали Вили и Ники просто не потвърждават тази мрачна закономерност.

Мистичната спалня №2 и страховете на Ива и Стоян

Бараката на дуелистите не е единственото място, което предизвиква суеверия. Сред фермерите се говори и за спалня №2, където престоят също предвещава скорошно отпадане. Тази история се появи още в началото на ноември, когато Горан и Рая забелязаха, че останалите участници предпочитат да спят заедно в другото помещение, вместо да използват свободните легла. Ивета тогава обясни, че втората стая се счита за прокълната. Макар Горан и Рая да приеха това с усмивка и да не показаха вяра в суеверията, с наближаването на финала слухът отново започна да тревожи всички.

Особено притеснени за бъдещето си са Ива и Стоян. Когато разговорите за лошия късмет се разгореха отново, те започнаха да се питат дали тази поредица от отпадания няма да ги засегне и тях. Всъщност двамата вече са преминали през сериозни изпитания. В началото на ноември те успяха да защитят втория си шанс за участие, след като победиха Сабър и Далия в елиминационна битка. Въпреки тази победа под напрежение, суеверията около спалнята им продължават да вълнуват останалите.

Анализ на „опасността“ и стратегически ходове

Темата за прокълнатите стаи се превърна в една от най-обсъжданите във фермата. Джулиан дори се опита да определи кое от двете места носи по-голям риск. След като прецени досегашните отпадания, той стигна до заключението, че именно бараката на дуелистите е най-неблагоприятното място и там проклятието действа най-силно. Това придава още по-драматичен смисъл на избора на Вили и Ники.

Паралелно с мистичните истории в стопанството кипят и стратегическите борби. Господарките на стопанството Симона и Ивета посочиха за дуелисти Вили и Ники, които са едни от техните най-сериозни противници. Краси Радков попита защо не са избрали Горан и Рая. Ивета обясни, че вероятно искат да се изправят срещу тях, но настоящият регламент не позволява това да се случи по този начин. Така към суеверията се прибавиха и подозрения за стратегическите намерения на участниците.

Промени в работата и емоционален срив

След избора на дуелисти се промени и разпределението на работата. Рая беше изпратена да изпълнява задълженията на ратайка заедно с баща си Горан. Тя зае мястото на Вили, която трябваше да се съсредоточи върху подготовката за предстоящия дуел. Това решение подчерта колко сложно е разпределението на силите, където зад ежедневните задължения често се крие стратегия за оцеляване.

Ивета и Симона също преминаха през драматични моменти само дни по-рано. Майка и дъщеря преживяха напрегната елиминация, при която за първи път през сезона съдбата на две двойки беше решена чрез гласуване на останалите. Иво и Антоанет Пепе трябваше да напуснат стопанството. Въпреки че остана в надпреварата, Ивета трудно прие начина, по който беше постигната победата. Тя призна, че предпочита резултатът да бъде определен единствено от представянето на арената, а не от гласовете на колегите си. По-късно тя дори се оттегли, за да скрие разочарованието си от дъщеря си. Макар участниците да търсят обяснения в прокълнати стаи, реалните резултати зависят от физическата подготовка, знанията и представянето на арената.