Иван Лечев е награден с „Кристална лира“ и разкрива тайните на „Гласът на България“

Развлечения

Иван Лечев получи специалната награда „Кристална лира“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци. За музиканта най-ценното в това отличие е фактът, че идва от колеги, които той определя като най-компетентните хора да преценят дали заслужава. Лечев признава, че се радва за начина, по който го виждат в бранша, и се стреми да оправдае тази огромна чест.

Иван Лечев е един от треньорите в „Гласът на България“, където е с най-дълъг стаж и има най-много победи. Въпреки опита, той споделя, че трудните решения при избора на изпълнители не са станали по-лесни с времето. Музикантът казва, че никога няма да престане да се учудва колко талантлив народ сме и че всяка година е смаян колко талантливи хора се появяват.

Повече от просто глас

Когато трябва да реши кой да продължи в шоуто, Лечев не се води само по гласа, защото го разглежда единствено като изразно средство. Според него човек трябва да впечатлява и да се откроява с цялата си личност. Именно затова той се радва, когато чрез „кражбите“ успява да задържи талантливи изпълнители в своя отбор и в самото предаване. Така форматът става по-интересен и оспорван, а повече хора получават шанса да чуят тези таланти.

До участниците, които отпадат, той има конкретно послание: всеки, който е стъпил на сцената, вече е тръгнал по пътя към звездите. Оттук нататък всичко зависи от изискванията, които самият изпълнител си поставя. Лечев цитира един мъдър човек, че успехът е 10% талант и 90% труд.

Музиката като противоотрова на омразата

Изпълненията от предаването събират милиони гледания и огромна подкрепа в социалните мрежи. За Лечев това е изключително ценно, тъй като според него мрежите често се превръщат в „бойно поле“. Той определя омразата като „демон, изпуснат от бутилката“ и се радва, че участва в нещо, което носи положителни емоции. Вярва, че музиката е език, който всички говорят и който не се нуждае от преводач.

Успехът на формата според него идва от липсата на измама. Всичко се случва пред очите на зрителите, защото или човек може да пее, или не може. Според треньора в предаването няма нищо пошло, а само талант.

Колегиалност и „козове“ в отбора

Лечев цени отношенията между треньорите в шоуто. Въпреки че идват от различни жанрове и са конкуренти, те се уважават и „говорят един език“. Особено приятно е изненадан от MEDI, който е треньор за първи път. Лечев го описва като прекрасно и добре възпитано момче, което може да бъде пример за младите за това какъв трябва да бъде българският мъж.

По отношение на фаворитите си, той признава, че тази година двама от тях са попаднали в други отбори. Въпреки това в собствения му отбор има „сериозни козове“, които няма да издаде до края.

Лични проекти и благотворителност

Музикантът свързва новото си отличие с цигулковия конкурс в памет на баща си, професор Боян Лечев. Конкурсът съществува от две години, а Иван Лечев вече е подал документи за създаване на фондация на името на баща си с цел подкрепа за младите цигулари. Макар че цял живот свири на китара, той е учил цигулка и напоследък сериозно се връща към този класически инструмент.

В подкрепа на тази кауза на 26 януари ще се състои благотворителен концерт, в който ще участват Зорница Иларионова (артистичен директор на конкурса) и други музиканти.

Предстоящи концерти

Графикът на Иван Лечев е натоварен с няколко изяви. Утре, на 13 ноември, в зала „България“ ще се проведе симфоничен концерт с музика на Queen, в който участват Плевенската филхармония и хор, диригент Константин Добройков, а в ролята на Фреди Меркюри ще бъде Славин Славчев.

На 15 ноември в клуб в подлеза на НДК Лечев ще излезе на една сцена със съпругата си за първи път, заедно с елитни български музиканти. На 26 ноември той ще има концерт с Биг бенда на БНР, а на 19 декември ще се яви в клуб на улица „Ангел Кънчев“.