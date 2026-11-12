Китайски, право и микробиология: неочакваните тайни на Виктория Петрова

Развлечения

Виктория Петрова е едно от най-разпознаваемите лица в bTV Новините, където зрителите са свикнали да я виждат елегантна, уверена и винаги професионална. Но зад този безупречен имидж се крие личност с необичайни навици и интереси, които трудно бихме отгатнали, докато тя представя най-важните новини от България и света.

От детска омраза към столицата до кариера в ефира

Въпреки че сега София е центърът на професионалния ѝ живот, като дете Виктория изобщо не е харесвала града. Тя е родена във Варна и там прекарва ранните си години, а София за нея е била символ на скука. През летните ваканции е пътувала до столицата, за да остане при баба си, но за нея това не е било приключение. Докато останалите деца са мечтали за морето, тя е напускала Варна, за да се окаже в празен град без деца за игра. Дори шопският диалект ѝ е бил напълно неразбираем за нея.

Пътят ѝ към телевизионната слава не е започнал директно пред камерите. Първите стъпки в журналистиката прави в Радио Варна, където се учи как да работи с информация и как да общува с аудиторията. Едва след това се насочва към телевизията, където постепенно се утвърждава като една от най-популярните водещи на bTV, печелейки симпатиите на зрителите със спокойния си стил.

Езиков гений и микробиолог

Едно от най-впечатляващите неща за Виктория е страстта ѝ към ученето. Журналистката владее шест чужди езика, като най-изненадващото сред тях е китайският. Тя не се е ограничила само с учебници, а е посетила Китай два пъти, за да използва езика в реална среда. Според нея ученето на йероглифите не е просто запаметяване, а начин да опознае историята и културата на народа.

Особена увереност изпитва и в английския език. В миналото е споделяла, че понякога дори е останала по-доволна от интервюта, които е провеждала на английски, отколкото от такива на български език.

Образованието ѝ е истински коктейл от дисциплини. Виктория е завършила право в Софийския университет, а в портфолиото ѝ присъстват и философия, история и журналистика. Но най-големият обрат идва през 2023 година, когато завършва магистратура по микробиология в Нов български университет. Това е изключително неочаквано за човек, чийто живот е свързан с новинарството, но показва колко силно е любопитството ѝ към различни области на знанието.

Романтика, предложения за брак и лични предпочитания

Популярността пред екрана носи и внимание, което понякога граничи с настойчивост. Още в началото на кариерата си Виктория започва да получава картички, подаръци и цветя от зрители. Някои от поклонниците ѝ са отишли дори твърде далеч, изпращайки ѝ предложения за брак, въпреки че не се познават лично. Журналистката приема тези жестове с усмивка, макар и понякога да се изненади от тях.

Един конкретен пролетен букет е оставил силно впечатление у нея, защото е бил подбран точно според нейните лични предпочитания, които много малко хора познават. Това обаче не е било достатъчно, за да спечели сърцето ѝ. За Виктория един от най-важните критерии за мъжа е чувството за хумор. Тя цени хората, които могат да се смеят, общуват непринудено и не приемат всичко твърде сериозно.

Когато става въпрос за личния ѝ живот, тя е била в брак с Добромир Иванов. В миналото името ѝ е свързвано и с водещия Петър Бакърджиев, както и с бившия министър на спорта Красен Кралев. Въпреки огромния интерес от светските медии, Виктория предпочита да запази личните си отношения далеч от публичните дискусии.

Що се отнася до ежедневните ѝ навици, тя е категорична – не пие алкохол. Има обаче една слабост – кафето.