Варна се готви за бой: четирима българи влизат в клетката на SENSHI 34

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На 5 декември от 19:00 часа Варна става арена на SENSHI 34 Grand Prix, където четирима наши бойци ще се впуснат в битките. Атанас Божилов, Драгомир Петров, Жулиен Риков и Даниел Динев са тези, които ще защитават българската чест в международната галавечер.

Божилов и Риков ще се сбиват в супер битки в категорията до 75 кг, докато Петров ще премери сили с опонентите си при до 70 кг. Даниел Динев пък се включва в резервния двубой от Grand Prix турнира, като ще се бие в категорията на най-тежките – над 95 кг.

Особено внимание привлича Атанас Божилов, който е известен като Mr. SENSHI с впечатляващите 25 победи за веригата. Драгомир Петров също не е за засилка – той е двукратен европейски шампион на SENSHI. Младият Жулиен Риков влиза в клетката като действащ шампион на Grand Prix до 75 кг за 2026 г.

Даниел Динев също има сериозен багаж с медали от международни първенства и победа още в дебюта си за веригата. Общо 18 бойци от 13 държави ще се съберат във Варна за това епично събитие.

Дано тези нашите да не се ограничат само до „защита на честта“, а да ни разгърмят с няколко нокаута за кефа.