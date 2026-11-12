Красина Симеонова е станала копие на майка си

Развлечения

Красина Симеонова напълно промени визията си, като боядиса косата си в наситен червен цвят. Резултатът е поразителен – приликата с майка ѝ, Инна Симеонова, е станала толкова силна, че двете спокойно могат да минат за сестри. Трябва да признаем, че Инна все още изглежда забележително млада и елегантна, така че ефектът е още по-силен.

Въпреки общата визия, Красина е избрала съвсем различен път, далеч от телевизионните студия. Тя е професионален състезател по конен спорт с над 15 години опит в областта. Не само че има собствени коне и държавна титла, но е завършила и висше образование за треньор по конен спорт. Вместо пред камерите, тя предпочита конната база.

Инна Симеонова остава едно от най-разпознаваемите лица на БНТ, макар че от много години не е в ефира. Кариерата ѝ стартира в началото на 80-те години след конкурс с около 800 кандидати, в който е записана от майка си. На кастинга в Студио 2 я оценява жури с председател Хачо Бояджиев и легенди като Никола Филипов и Георги Ламбрев.

След финала Симеонова работи с емблематични фигури в телевизията и води рубриката „Седем дни за вас“. Тя наследява „Телевизионен обектив“ от Бригита Чолакова и става най-популярна с „Мелодия на годината“, а „Едно от пет“ е сред предаванията, с които е свързано името ѝ.

Докато Красина се развива в спорта, по-голямата дъщеря на Симеонова – Инес – живее в чужбина.

Дали червеният цвят е семейният секрет за такава прилика или просто генетиката си върши работата?