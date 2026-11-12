Снежана Макавеева разтопява сърцата с племенничките си

Развлечения

Снежана Макавеева сподели снимка, на която гушка трите си племеннички. „На леля сърчицата вълшебни“, написа звездата от „Под прикритие“, показвайки колко е залюбена с малките.

Оказа се, че Снежана има трима братя – Атанас, който е IT специалист в международна компания, и близнаците Сашо и Вальо. Единият от тях работи в банка, а другият е в министерство, а дечицата на снимката са техните щерки.

Докато се наслаждава на ролята на леля, актрисата, участвала в „Сървайвър“, не бърза да става майка и продължава да залага на приключенията по света и у нас и на екстремните спортове.

Коя от вас също е „вълшебната леля“ в семейството, която разглезява децата на братята и се връща към свободата си?