Константинели говори за художествената гимнастика и споделя за загубата на баща си

Развлечения

Константинели разказа пред Ваня Запрянова за тежката загуба, която е белязала детството ѝ. Кони споделя, че е изгубила баща си, когато е била едва в първи клас. В емоционалния разговор се включва и майка ѝ Ива, която разказва каква е била дъщеря ѝ като дете и как семейството е преживяло времето, в което тя е била част от екстремното риалити.

Спортното минало на Кони също е в центъра на вниманието. Тя повдига завесата над света на художествената гимнастика и коментира строгата дисциплина, ограниченията в храненето и дали има натиск върху младите състезателки.

Разбира се, не може да мине без малко „пикантно“. Константинели отговаря дали има мъж до себе си и колко ухажори са се появили в живота ѝ след „Игри на волята“. Тя също така споделя дали би излязла на среща с някой от своите колеги по предаването.

Завършваме с равносметката от Арената. Кони си спомня тежките дни на Блатото и отношенията си с Вулканите. Тя обяснява решението си да не се присъедини към женската коалиция и коментира обвиненията в предателство, както и напрежението със Симона. Тя говори и за отпадането си след битката с Куманов.