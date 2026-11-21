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Напрежението в криминалния свят достига нови висоти. В седмия епизод на „Под прикритие 6“ Иво Андонов се изправя директно срещу Амигото, което заплашва да разтърси разпределението на силите и да застраши цялата наркомрежа.

Явор Кръстев също не стои на мястото си и прекрачва опасна граница. Междувременно Черният и Иво Андонов се срещат, за да започнат нова игра, в която старите правила вече не важат.

Проблемите на Амигото не са само с конкуренцията. Една изчезнала пратка поставя Виктория и дъщеря ѝ в критична ситуация, която ги кара да предприемат решителни действия. Радина Кърджилова, която играе Виктория Влашка, казва за героинята си: „Движи се по тънък лед, при това на токчета“.

Лоялността е под въпрос, съюзите се разпадат, а една среща в горска хижа може да се окаже решаваща за всички. Стрелбата допълнително нагрява отношенията между Иво, Амигото и Явор, а когато кръвта стане разменна монета, всяка грешка може да бъде последна.

Да видим дали в тази война изобщо има изход. Епизодът излиза тази вечер, 21 ноември, от 22:00 ч. по БНТ 1.