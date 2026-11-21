Развлечения

Джулиана Гани има нов повод за гордост. Тя стана лауреат на отличието Queen of Glamour в рамките на церемонията Vip Awards 2026. Това е събитие, което се фокусира върху популярни личности и техните постижения, публично присъствие и приноса им в различни сфери на светския и обществения живот. За Гани, която от години развива кариерата си като инфлуенсър и поддържа активно присъствие в социалните мрежи, наградата е важно признание в професионалния ѝ път.

Инфлуенсърката не пропусна да сподели успеха си с последователите си, като публикува снимки, на които позира с усмивка и държи статуетката. Тя заложи на сравнително семпла визия – дискретна черна рокля и коса, прибрана в елегантен кок. Излъчването и самочувствието ѝ обаче бяха достатъчни, за да изглежда бляскаво и да докаже, че титлата Queen of Glamour е абсолютно заслужена.

Подготовката за триумфа

Преди самата церемония Джулиана сподели кратко видео, с което занавеса за подготовката си за специалната вечер. За прическата си тя се довери на фризьора Вилиан Танев. Той се оказа пророк, защото с чувство за хумор написа, че след тази прическа очаква награда. Както се видя, прогнозата му се е сбъднала и наградата вече е факт.

Нова любов след раздялата

Изглежда, че Джулиана продължава смело напред, въпреки разочарованията в личния план. Неотдавна стана известно, че тя се е разделила с Теодор Гецов, с когото бяха заедно около пет години. Гани не е споделила публично каква точно е причината за края на връзката им, но това не ѝ пречи да се грижи за двете си деца и да развива кариерата си.

Ако съдим по последните ѝ публикации, в живота ѝ вече има нова любов. Джулиана сподели кадри, на които позира в интимна близост със Стефан Стоянов. Според информацията в неговия Instagram профил, той също се занимава със създаване на цифрово съдържание. Двамата не изглеждат като хора, които се притесняват да показват близостта си – на снимките се прегръщат и се държат за ръце. За допълнителна интрига инфлуенсърката е придружила публикацията само с два символа: червена роза и сърце.

Историята на двете майчинства

Личният живот на Джулиана Гани винаги е била гореща тема. През годините тя премина през няколко важни връзки и един шумен развод. Първият ѝ съпруг е фитнес инструкторът Илиян Найденов, с когото имат син на име Давид, родил се на 31 декември 2019 г. Бракът им приключи с публичен конфликт и през 2021 г. Гани обяви развода си, като посочи изневяра като причина.

След този период в живота ѝ се появи Теодор Гецов. Връзката им се разви бързо и през януари 2023 г. станаха родители на момченце, което кръстиха Кай. Към момента Давид е на шест години, а Кай е на три. Децата са най-важната част от живота на инфлуенсърката, която успява да съчетава майчинството с многобройните си професионални ангажименти.