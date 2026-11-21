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Светослав Бърканичков и синът му Джулиан, Симона и майка ѝ Ивета, както и съпрузите Бисер и Мая, са официално финалистите в десетия сезон на „Фермата“. След близо три месеца изпитания, тежък физически труд и междуличностни сблъсъци, трите двойки ще се изправят един срещу друг в решаващата битка на 23 ноември от 20:00 часа.

За да спечелят 75 000 евро, не е достатъчно само да оцелеят на арената. Големият победител трябва да си спечели и вота на останалите участници от сезона, както и подкрепата на зрителите. Трите двойки изградиха силно приятелство помежду си, но на финала стават най-големите си конкуренти.

До финала се стигна след две доста напрегнати полуфинални срещи. В първия дуел Светослав и Джулиан Бърканичков надделяха над Рая и Горан Гънчеви. След като физическите изпитания завършиха с равенство, баща и син си взеха победата в куиза с повече правилни отговори за България и фермерския живот.

Вторият полуфинал беше пълна доминация на Бисер и Мая, които победиха категорично Виолета и Николай с резултат 6:0. Симона и Ивета пък си осигуриха мястото автоматично, след като не бяха избрани за дуелисти в нито един от двата полуфинала.

Зрителското гласуване вече е отворено и ще продължи до края на финала на 23 ноември. Можем да подкрепим фаворитите си чрез приложението bTV Plus, като всеки има право на до 10 гласа за финалистите. Още малко и ще разберем кой всъщност заслужава парите!