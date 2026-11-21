Развлечения

Емануела буквално излетя в небесата по време на първия от двата си концерта в столичната зала „Арена“. Тя полетя като световноизвестната си колежка Бионсе, при която миналото лято на шоуто в Хюстън се случи инцидент – реквизитът се повреди и звездата рязко се наклони на едната страна. При нашенката обаче всичко беше наред и тя дори успя да направи кълбо във въздуха, докато пееше един от хитовете си. Не се притеснявайте, тук нямаме за загрижене – всичко мина без инциденти.

Пред над 10 000 души певицата заложи на много блясък и мащабна продукция. На сцената я подкрепиха Джордан, Алисия, Константин, DJ Дамян и Теди Александрова. Трябва да признаем, че компанията е сериозна и съвместните им изяви превърнаха вечерта в истински спектакъл.

Един от най-емоционалните моменти беше посланието на Емануела към силните жени в залата. Тя заяви: „Посвещавам този концерт на всички силни жени, които дори когато плачат вкъщи, излизат с усмивка навън и никой не знае какво се е случило“.

Но не всичко беше розово. Докато мнозина бяха развълнавени, част от феновете не бяха толкова щастливи. Някои обвиниха певицата, че е копирала почти едно към едно шоуто на Галена отпреди година в същата зала.

Дали е вдъхновение или просто „copy-paste“, вие кажете?