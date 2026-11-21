Развлечения

Според информация в социалните мрежи Нора Недкова е платила 5000 евро, за да си възстанови достъпа до профила в Instagram. Информацията за сумата се разпространи в социалните мрежи и според онлайн спекулации точно толкова е струвала помощта, с която плеймейтката отново е поела контрола над акаунта си.

Самата Нора загатна за случилото се във видео в TikTok, макар подробностите да остават неясни. Тя сподели, че помощта е дошла от турски специалист, когото описва като хакер. Той е успял да възстанови профила ѝ, но не е уточнено как точно е станало това. Не е известно и защо първоначално е загубила достъпа.

За съжаление, всичко не е свършило с едно плащане и един хакер. Недкова разказва и за нов опит някой да влезе в профила ѝ. Към момента няма информация кой стои зад тези действия и дали са свързани с първия случай.

Instagram е ключов канал за Нора, с който поддържа връзка с близо 100 хиляди последователи, споделяйки моменти от ежедневието си.

Нека сме реалисти, 5000 евро за един профил е сериозна сума, но за някои е единственият начин да си върнат дигиталния живот. Макар сумата да предизвика огромен интерес, тя все още не е независимо потвърден факт, а подробностите около плащането остават неуточнени.

Дали си заслужава такава цена за няколко снимки и сторита?