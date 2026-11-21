От малко рибарско селище на Крит, Елунда се е превърнала в една от най-известните луксозни дестинации в Европа.

Елунда дължи своята международна слава на визията на Спирос Кокотос и на три емблематични хотела: Elounda Mare, Porto Elounda и Elounda Peninsula.

Elounda Mare е пионер с бунгалата си със собствени басейни. През 1992 г. Porto Elounda въвежда стаи със собствени басейни и първото хотелско голф игрище на Крит. Elounda Peninsula се отличава със своите уникални крайморски вили, със собствени басейни и големи градини.

Лейди Гага, Риана, Кристиано Роналдо, Чарлийз Терон, Марая Кери, Памела Андерсън и Андреа Бочели са само част от известните имена, свързани с Елунда.

Днес Six Senses Spa, Il Borro Tuscan Bistro на семейство Ферагамо и Sumosan допълват изживяването.

Елунда: където дискретният лукс среща автентичния Крит.

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