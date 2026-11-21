Развлечения

Според информация на HotArena, цитирана от БЛИЦ, Красимир Томов напуска риалитито „Ергенът: Любов в рая“, преди да е достигнал големия финал. Причината е инцидент, който зрителите вече видяха, и контузия на ръката, която се оказа твърде сериозна за продължаване на участието му.

Травмата не позволява на Краси да остане в предаването, което означава, че ще се раздели с останалите участници по-рано от предвиденото. Към момента няма официално оповестени подробности за това точно какво се е случило с ръката му, нито колко време ще му е нужно за пълно възстановяване.

След като влезе в шоуто, Красимир бързо стана един от най-обсъжданите герои заради самочувствието си и интереса към повече от една жена. Репутацията му на плейбой и любовните му взаимоотношения бяха една от най-главните сюжетни линии на сезона, като поведението му често предизвикваше реакции както сред останалите участници, така и сред зрителите.

Това напускане е неочакван обрат, тъй като за разлика от обичайните елиминации, които стават заради липса на чувства или неуспешни връзки, тук става въпрос за здравословни причини. Вместо да разберем коя дама ще избере Краси и дали ще изгради сериозна връзка, приключението му приключва по независящи от него причини.

Сега остава само да видим как продукцията ще обяви напускането му и как точно ще реагират дамите, които се сближиха с него.