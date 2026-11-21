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Продукцията на лентата „Стоичков – Имало едно време“ получи неочакван удар. Кристо Стоичков, младият актьор, избран да се впъйне в ролята на Камата, счупи крак си по време на снимките в курорта Албена. Инцидентът наложи преустановяване на процеса, който трябваше да стартира през есента.

От екипа на филма успокояват, че травмата не е толкова сериозна, но Кристо има нужда от почивка по лекарско предписание. Причината за притеснението е проста – пред него стоят предимно футболни сцени, които изискват сериозно физическо натоварване.

Към този момент не е известно кога снимките ще продължат, тъй като всичко зависи от възстановяването на главния герой. Първоначално е било планирано проектът да достигне до зрителите в края на 2027 година, но остава под въпроса дали този инцидент няма да промени премиерната дата.

За ролята на Христо Стоичков беше организиран телевизионен кастинг, а финалното решение беше взето от режисьора Мартин Макариев и самата футболна легенда. Филмът ще проследи пътя на Камата от първите му стъпки до големите триумфи в спорта.

Интересното е, че в продукцията се очакват и холивудски звезди. Джеймс Франко ще влезе в ролята на легендарния треньор на „Барселона“ Йохан Кройф, а Джим Кавийзъл ще изиграе футболния мениджър Хосе Мария Мингея, изиграл важна роля при преминаването на Стоичков от ЦСКА в каталунския клуб.

Дано Кристо се оправи бързо, защото футболни сцени с куцане не са точно това, което очакваме от Камата.