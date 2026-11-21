Най-лесната пилешка пита с гъби, която буквално краде шоуто
Има едно нещо, което кара цялата къща да мирише на топло масло, гъби и разтопено сирене, още преди да сте успели да си затегнете престилката. Става въпрос за домашна пита, но без тези мъчителни процеси с тесто, които отнемат цялата ви вечер. Решението е в едно единствено руло сфoлयात, което прикрива вътре цялата луксозна комбинация на гурме ястиалце, без да се налага да се превръщате в професионални готвачи.
Тайната на тази рецепция е в контраста – отвън имаме хрупкава и златиста коричка, а отвъкръга ни чака богата, кадифена пълнежка от нежно пилешко и пресни гъби. Московият орех и пикантната гравиера внасят точно онази нотка, която е нужна за баланс, за да се превърне обикновеното пилешко филе в нещо от висшата гастрономия. Независимо дали е затопленото компания с приятели или просто искате да се разгледите след тежък ден, това е вариантът, който не разочарова.
Ако вече сте готови да вдигнете ръкавите и да напълните кухнята с аромати, ето стъпка по стъпка как се прави това сочно и хрупкаво руло.
Необходими продукти
За тази рецепта ще ви трябват:
- две филета от гърди на пиле, предварително сварени
- три супени лъжици зехтух
- една глава сух лук
- един скилидка чесън, ситно нарязан
- 500 грама пресни гъби, нарязани на филийки
- един настърган моркови
- две супени лъжици брашно
- една и половина чаша хладко мляко
- една до две щипки москови орех
- 150 грама настъргана пикантна гравиера
- сол и черен пипер
- един жълтък за намазване
- едно тесто сфoлят
- салата за сервиране
Начин на приготвяне
- Сварете филетата от пилешко в тенджера с вода, която да ги покрива, за около 15 минути. След това ги оставете да престоят в бульона за още 10 минути, така че да останат сочни. Запазете половин чаша от бульона, а останалото приберете в хладилника или фризера за други рецепти. Нарежете свареното пиле на малки хапки.
- В дълбок тиган загрейте зехтиновото масло на силен огън. Добавете гъбите и ги сотирайте за две до три минути, докато всъбват цялата си течност.
- Добавете лука, чесъна и морковите. Оставете ги да омекнат за около три минути, докато лукът стане прозрачен.
- Поръсете с брашното и разбъркайте, за да се сготви за една минута, като едновременно добавите малко настърган москов орех за аромат.
- Изсипете запазения бульон и млякото. Разбъркайте добре и след това добавете нарязаното пилешко, като овкусите със сол и черен пипер според вкуса си.
- Оставете сместа да сипне, докато кремът се сгъсти. Свалете от огъня и оставете да се охлади за 10 минути, като разбърквате от време на време.
- Добавете настърганото сирене и разбъркайте добре. Важно е кремът от пилешко да е гъст, за да не "тече" по време на увиването.
- Разстегнете сфoлятата върху тава с хартия за печене. Поставете охладения пълнеж надяло по центъра на тестото. Завийте страничните части и оформете руло, като използвате хартията за печене, за да помогнете – затворената част трябва да остане отдолу, за да не се отвори при печенето.
- Направете леки разрези върху повърхността на няколко места и намажете с жълтък, разреден с малко вода.
- Печете в предварително загрята фурна на 200°C с вентилатор на средната скара за 10 минути. След това намалете температурата на 170°C и печете за още около 30 минути, докато рулото придобие красив златист цвят.
Оставете го да престои 10 до 15 минути на плота, преди да го нарежете на парчета. Сервирайте с освежаваща салата.
Едно единствено руло сфoлят и малко трикчета – ето как се прави гозба, която изглежда като от ресторант, а всъщност е просто супер вкусно домашно ястие. Кой ще поеме с готвенето този път?