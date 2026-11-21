Лайфстайл

Има едно нещо, което кара цялата къща да мирише на топло масло, гъби и разтопено сирене, още преди да сте успели да си затегнете престилката. Става въпрос за домашна пита, но без тези мъчителни процеси с тесто, които отнемат цялата ви вечер. Решението е в едно единствено руло сфoлयात, което прикрива вътре цялата луксозна комбинация на гурме ястиалце, без да се налага да се превръщате в професионални готвачи.

Тайната на тази рецепция е в контраста – отвън имаме хрупкава и златиста коричка, а отвъкръга ни чака богата, кадифена пълнежка от нежно пилешко и пресни гъби. Московият орех и пикантната гравиера внасят точно онази нотка, която е нужна за баланс, за да се превърне обикновеното пилешко филе в нещо от висшата гастрономия. Независимо дали е затопленото компания с приятели или просто искате да се разгледите след тежък ден, това е вариантът, който не разочарова.

Ако вече сте готови да вдигнете ръкавите и да напълните кухнята с аромати, ето стъпка по стъпка как се прави това сочно и хрупкаво руло.

Необходими продукти

За тази рецепта ще ви трябват:

две филета от гърди на пиле, предварително сварени

три супени лъжици зехтух

една глава сух лук

един скилидка чесън, ситно нарязан

500 грама пресни гъби, нарязани на филийки

един настърган моркови

две супени лъжици брашно

една и половина чаша хладко мляко

една до две щипки москови орех

150 грама настъргана пикантна гравиера

сол и черен пипер

един жълтък за намазване

едно тесто сфoлят

салата за сервиране

Начин на приготвяне

Сварете филетата от пилешко в тенджера с вода, която да ги покрива, за около 15 минути. След това ги оставете да престоят в бульона за още 10 минути, така че да останат сочни. Запазете половин чаша от бульона, а останалото приберете в хладилника или фризера за други рецепти. Нарежете свареното пиле на малки хапки.

В дълбок тиган загрейте зехтиновото масло на силен огън. Добавете гъбите и ги сотирайте за две до три минути, докато всъбват цялата си течност.

Добавете лука, чесъна и морковите. Оставете ги да омекнат за около три минути, докато лукът стане прозрачен.

Поръсете с брашното и разбъркайте, за да се сготви за една минута, като едновременно добавите малко настърган москов орех за аромат.

Изсипете запазения бульон и млякото. Разбъркайте добре и след това добавете нарязаното пилешко, като овкусите със сол и черен пипер според вкуса си.

Оставете сместа да сипне, докато кремът се сгъсти. Свалете от огъня и оставете да се охлади за 10 минути, като разбърквате от време на време.

Добавете настърганото сирене и разбъркайте добре. Важно е кремът от пилешко да е гъст, за да не "тече" по време на увиването.

Разстегнете сфoлятата върху тава с хартия за печене. Поставете охладения пълнеж надяло по центъра на тестото. Завийте страничните части и оформете руло, като използвате хартията за печене, за да помогнете – затворената част трябва да остане отдолу, за да не се отвори при печенето.

Направете леки разрези върху повърхността на няколко места и намажете с жълтък, разреден с малко вода.

Печете в предварително загрята фурна на 200°C с вентилатор на средната скара за 10 минути. След това намалете температурата на 170°C и печете за още около 30 минути, докато рулото придобие красив златист цвят.

Оставете го да престои 10 до 15 минути на плота, преди да го нарежете на парчета. Сервирайте с освежаваща салата.

Едно единствено руло сфoлят и малко трикчета – ето как се прави гозба, която изглежда като от ресторант, а всъщност е просто супер вкусно домашно ястие. Кой ще поеме с готвенето този път?