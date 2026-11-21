Развлечения

В петък вечер актьорът и режисьор Емил Марков бе прогонен на кръглата маса в предаването „Traitors: Игра на предатели“. Признанието му, че действително е бил Предател, предизвика истинска еуфория сред останалите участници.

Днес, 21 ноември 2026 г., Марков гостува в студиото на „Тази събота“, където разкри, че е усещал дистанция от останалите играчи. По негови думи някои от тях са продължили да му говорят на „Вие“ през цялото време.

„Не знам дали е от възрастовата разлика между нас, но някои от хората там ми говориха на „Вие“ с дни и бяха дистанцирани“, сподели той. Актьорът не е сигурен дали това е било проявление на истински респект или просто е резултат от възрастта, като отбеляза, че е на възрастта на родителите на част от участниците.

Марков подчерта, че в реалния живот е много общителен и комуникативен, а в миналото е работил с много млади хора, с които се е разбирал чудесно. Въпреки това той призна, че не е очаквал развръзката на събитията да бъде такава и е останал изненадан от този обрат.