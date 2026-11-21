Развлечения

Линда Маккензи-Петкова вече рядко се появява в „Амели суийт шоп“. Екипът ѝ потвърждава, че тя не е посещавала обекта от известно време, но работата по установените рецепти продължава и всичко е „топ“.

Сега Линда насочва вниманието си към мобилно приложение, което да дава достъп до най-новите международни медицински изследвания и проучвания по различни заболявания. Идеята е платформата да предлага съвети и възможност за консултации с водещи специалисти. Проектът е в процес на разработка и все още няма обявени конкретни подробности за реализацията му.

Близки до нея споделят, че тя работи и по други бизнес идеи, но за момента предпочита да ги пази в тайна. Линда развива сладкарския си бизнес от години, като залага основно на здравословните и безглутенови десерти. Този интерес се ражда от личния ѝ семеен опит, тъй като една от трите ѝ дъщери е имала нужда от хранене без глутен, което я е подтикнало да търси алтернативни рецепти с помощта на майка си.

След като Кирил Петков се оттегли от политиката миналата година, Линда създаде съдружие с приятели за предприемаческите си начинания. Линда отпразнувала рождения си ден във вторник, като според публикацията поканила приятели и обмисляла да отбележи празника в любимата си сладкарница „Амели“.

Дали новото приложение ще бъде следващият голям успех на Линда, остава да видим.