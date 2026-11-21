Развлечения

Личният живот на Йоана стана истински хит, но не точно по начина, по който тя си го представяше. Участничката разкри, че една жена е станала доста обсебена от нея и упорито следи профила ѝ , като за целта използва не един, а няколко различни акаунта.

Бившата на Елвиса не се поколеба и бързо блокира жената, чиято самоличност не разкрива. Макар че остава обезпокоена от състоянието на жената, тя подходи към ситуацията с типичното си чувство за хумор. „Сега горката няма откъде да следи живота ми и ще трябва да си намери друго хоби“, шегува се тя.