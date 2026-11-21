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Представете си да се окажеш в „Стани богат“ и да се забиеш на въпрос, който изглежда като за първи клас. Точно това се случи с Алекса Герова, която работи в Спешното отделение на Александровска болница. Тя едва не загуби играта заради географски капан.

Въпросът беше: „Коя държава има две сухоземни граници със САЩ?“. Алекса още в началото призна, че географията не е нейната територия, но това не я спря да се обърка сериозно. Тя категорично отхвърли Мексико, а Канада и Дания ѝ се сториха твърде далечни. В един момент тя стана напълно убедена, че Русия е правилният отговор, заради огромната ѝ територия и разположението ѝ на картата.

Ники Кънчев, който следеше драмата, забеляза как тя започва да се колебае и реши да играе добрия самаритянин. Вместо да я остави да се сгреши, той ѝ напомни, че жокерите са там точно за такива моменти и че няма „рано или късно“ за тях.

Алекса се довери на съвета му и използва жокера „Помощ от водещия“. Кънчев влезе в ролята на учител по география и обясни, че Русия и САЩ са разделени от вода, а Мексико има само една сухоземна граница със Съединените щати. В крайна сметка той я насочи към Канада, обяснявайки, че северната съседка на САЩ има две отделни гранични линии – една с основната територия и една с Аляска.

За щастие на участничката, тя се довери на обяснението му, посочи Канада и така избегнала отпадането. С тази помощ тя успя да си осигури първата сигурна сума в играта.

Да си представим колко напрегнато е в студиото, че човек забравя къде е Канада, но добре е, че Ники е в режим „спасител“. А вие бихте се доверили ли на водещия или щяхте да заложите на Русия докрай?