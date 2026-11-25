Развлечения

Константин разкри, че преди да влезе в казармата е работил като пазач в „Мултигруп“. В разговор със своя адаш Константин Игнатов, брат на Ружа Игнатова, певеца призна, че цял ден е посрещал хора и е слугувал залудо, а заплатата му е била колкото един стек цигари.

Ветеранът в чалгата не съжалява за преживяното, а смята, че в трудността, болката и страданието човек израства. Той дори се шегува, че едно време около него са били само „боклуци“, което го е накарало да се запита какъв е бил той самият.

Коцето помни отлично престрелбите по заведенията, в които е пеел в първите години на прехода. Описва ги като „каубойска среща“ – ситуации, в които една компания е влизала да стреля с калашници към тавана, а след това друга компания започвала да стреля с узита в пулта на диджея. По думите му това се е случвало постоянно на негови участия.

Певецът се сети и за училище, където другарката Ангелова го е шамарела и дърпала за ушите заради лошото му поведение. По негово мнение днешните времена са абсурдни, защото сега родителите отиват да пребият учителите заради някоя забележка.

Що се отнася до личния си живот, Константин заявява, че е женен от 20 години. Преди това е имал пет-шест жени и твърди, че е успял да държи изкушенията под контрол. Признава, че в младостта си е опитвал алкохол, цигари и „други неща“, но всичко това е било от „келешлък“ и никога не е било по-силно от него.