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Много заболявания се развиват постепенно и в началото могат да минат почти незабелязано. Организмът не винаги е ясен, а някои промени лесно се обясняват със стрес, недоспиване, възраст или просто преумора. Точно затова профилактичните прегледи са ключови за здравето, защото чрез тях се установяват отклонения в броя на кръвните клетки, нивата на кръвната захар, функцията на органите и показателите за обмяната на веществата.

Трябва обаче да сме реалисти, че пълната кръвна картина не е магическо огледало и не показва всичко. Тя измерва основно хемоглобина, тромбоцитите и червените и белите кръвни клетки. За да се оцени функцията на щитовидната жлеза, кръвната захар или запасите от желязо, са нужни отделни изследвания, които лекарят назначава според конкретните симптоми.

Честота на изследванията не е еднаква за всички. Тя зависи от възрастта, хроничните заболявания, фамилния фактор, приеманите лекарства и предишните резултати. Нутриционистът Лорън Харис-Пинкъс обяснява, че сърдечносъдовите нарушения и диабет често се развиват без ясно изразени оплаквания, затова редовното проследяване помага проблемите да бъдат открити, преди да са напреднали значително. Това не значи, че всеки здрав човек трябва да прави огромни панели ежегодно, но при нови симптоми не бива да се чака следващият планов преглед.

1. Необясними промени в теглото

Ако напълнявате или отслабвате, без да сте променили храненето и активността си, това е сериозен сигнал. Когато килограмите скачат, а калориите са същите, причината може да не е в храната, а в хормонални нарушения, задържане на течности или промени във функцията на щитовидната жлеза. При хипотиреоидизъм (намалена функция на щитовидната жлеза) метаболитните процеси се забавят, което често води до умора, суха кожа, непоносимост към студ и покачване на теглото.

Бързото трупане на килограми за кратък период може да е знак за задържане на течности, което се случва при определени чернодробни, бъбречни или сърдечни заболявания. От друга страна, неочакваното отслабване също не бива да се пренебрегва, особено ако е загубено поне 5% от телесното тегло за период от шест до 12 месеца. Например, за човек с 70 килограма това са около 3,5 килограма, свалени без целенасочени усилия. Причините тук могат да бъдат свръхактивна щитовидна жлеза, диабет, заболявания на храносмилателната система или нарушения в обмяната на веществата. В такива случаи лекарят може да назначи кръвна захар, пълна кръвна картина и показатели за щитовидната жлеза.

2. Постоянна умора, която не минава със сън

Стресът, натовареният ден и недоспиването правят всеки от нас отпаднал, но ако това продължава седмици наред и почивката не помага, време е за проверка. Една от възможностите е анемия – състояние, при което хемоглобинът в кръвта е понижен и преносът на кислород към тъканите е затруднен. Най-честата причина е недостигът на желязо, но може да става въпрос и за дефицит на витамин B12, кръвозагуба или хронични заболявания.

Освен умората, анемията често идва с бледност, замайване, сърцебиене, понижена издръжливост и задух при физическо усилие. Желязото е критично за образуването на хемоглобин, и когато го няма достатъчно, се развива желязодефицитна анемия. Важно е обаче да не бързаме с диагнозата, защото отпадналостта може да е свързана и с депресивни състояния, нарушения на съня или намалена функция на щитовидната жлеза. Затова лекарят обикновено препоръчва пълна кръвна картина и феритин за оценка на желязото. Категорично не трябва да започвате прием на високи дози желязо на своя глава, защото излишъкът също може да бъде вреден.

3. Повишена жажда и често уриниране

Ако изведнъж започнете да пиете вода постоянно и да ходите по-често до тоалетната, не го подценявайте. Това е особено важно, ако промяната е станала внезапно и не се обяснява с горещо време или по-голям прием на течности. Тези оплаквания често са свързани с повишена кръвна захар. Когато глюкозата в кръвта стане прекалено висока, бъбреците започват да отделят част от нея чрез урината, което води до загуба на течности и увеличаване на количеството отделена урина. В резултат човек изпитва силна жажда.