Развлечения

Джеймс Блънт направо ни изненада с нивото на Commitment. Изпълнителят пусна новия си албум Airplane Mode на 6 ноември и предложи сделка: ако авиокомпанията Ryanair му помогне да изкачи се до върха на британските чартове, той ще си смени името на Ryanair.

И ето че се случи – Airplane Mode наистина стана номер едно. Това е първият му албум на върха от 17 години насам, което само по себе си е голям успех. Но Блънт не е от тези, които само говорят. Той вече сподели скрийншот, който доказва, че е подал официалното заявление за смяна на името.

За забавление на всички, процедурата по „превръщането му в авиокомпания“ му е струвала 53.05 паунда. Да си представим само как ще изглежда следващият му концерт под името на нискотарифен полет.

До този успех Блънт чакаше доста дълго. Последният път, когато албумът му бе номер едно в Обединеното кралство, беше през 2007 г. с All The Lost Souls. Преди това следва успехът на първия му албум Back To Bedlam от 2005 г.

Дали си заслужава името за една позиция в чартовете? Може би, но поне сега знаем, че Блънт е човек на думата. Остава единственият въпрос – ще започне ли да продава допълнителни куфари на концертите си?