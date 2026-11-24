Гала от „Сатен“ призна, че го е обичала и едновременно се е страхувала от Слави Трифонов
Галина Манова, известна като Гала от балет „Сатен“, призна, че в отношенията си със Слави Трифонов е изпитвала едновременно любов и страх. Според нея той е бил изключително взискателен и често е реагирал бурно към хората в екипа си.
Гала спомни, че начинът, по който Трифонов е изразявал несъгласие, е бил „доста доминантно, доста бурно“. Тя разказа и за един от напечените моменти зад кулисите, когато екипът е бил извикан в офиса при разгневения Трифонов. Балерината не може да забрави как тогава той е бил толкова ядосан, че дори са „летяли някакви неща“.
С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.