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Семейство Мацкови стана новия победител в последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ с резултат 282:240 точки. Пътят им до триумфа не беше лесен – семейство Шевицови започнаха играта, като спечелиха първия рунд.

Мацкови обаче се оказаха силен съперник. Те прибраха точките от следващите три рунда и изградиха голяма преднина в резултата. В петия и последен рунд Шевицови се върнаха в играта и спечелиха рунда, но точките се оказаха недостатъчни за победата.

В „Бързи пари“ Мацкови събраха само 53 точки, което означава, че не успяха да спечелят по-голяма печалба. Те продължават напред към следващите си съперници.

Срещу Мацкови предстои да се изправи семейство Северняците. Играта се излъчва от 17:00 ч. по NOVA.