Лайфстайл

Ако чувстваш, че в стаята ти нещо липсва, няколко правилно избрани акцента върху масичката за всекидневна могат да свършат работа. Ключът е в баланса – търсим композиция, която изглежда внимателно подбрана, но не и прекалено „стерилно“ или изкуствено.

Един стилен поднос е супер практичен трик. В него можеш да групираш свещ, малко ваза или друг декоративен предмет. Плюсът е, че когато дойдат гости или решиш да хапнеш нещо, просто преместваш подноса настрани с едно движение и всичко остава организирано.

Книгите също работят страхотно като елемент. Избери такава с интересно корице и я сложи върху подноса или директно върху масичката. За още по-интересен ефект добави малко нещо върху книгата – така създаваш различни нива на височина.

За да вкараш малко живот в помещението, добави малко растение или ваза с цветя. Не е нужно да е огромно – дори малка стъклена вазичка с няколко клончета променя цялата визия. Ако нямаш търпение да се грижиш за растения, заложи на сухи цветя или клони.

Един от основните трикове е да не слагаш всичко на едно ниво. Комбинирай висока ваза с ниска свещ и книга, за да не изглежда композицията плоска.

Що се отнася до цветовете, е добре декорациите да се връзват с останалата част от стаята. Не е нужно всичко да е идентично, но общата палитра трябва да си кореспондира. Например, ако стаята е в земни тонове, заложи на дърво, керамика, бежови нюанси и зелени акценти.

В крайна сметка, няколко детайла, които отговарят на твоя личен стил, са достатъчни, за да завършиш интериора. Важно е домът ти преди всичко да те изразява теб.

А ти какво държиш на масичката си – само дистанционното или наистина се залагаш на естетиката?