Развлечения

Светлин Милев и Ваня Запрянова най-накрая обясниха защо се разделиха, и версията наистина е забита. В подкаста „След Игрите“ Светлин първо пусна бомбата, че причината за разрива е „заради жена“. Преди всички да си представят най-лошото за него, се оказа, че става въпрос за нещо съвсем различно.

Ваня уточни, че за нея полът няма значение и всъщност се е влюбила в жена, което е довело до края на връзката им.

За тези двама най-вече си спомняме финалната битка на звездите в „Игри на волята“. Там се сблъскаха с Мартин Кънев и Николета Кръстева в оспорван двубой. Светлин и Ваня допуснаха ключова грешка броени секунди преди финала. Резултатът? Мартин и Николета грабнаха победата и наградата от 20 000 евро.

С тази победа Николета стана и първата жена, спечелила титлата в екстремното приключение, за което получи поздравления от Ивет Лалова-Колио и всички около Арената. А ние останахме с драматичния разрив на Светлин и Ваня.