Развлечения

Снимки в социалните мрежи и общо появи на светско събитие породиха слухове, че Джулиана Гани и Стефан Стоянов, участник в „Биг Брадър 2025“, са станали двойка. На кадрите двамата позират близо един до друг, прегръщат се, държат се за ръце и седят заедно на диван, а публикациите са придружени от емотикони със сърца и червени рози.

Разликата в годините между двамата е 13 – Стоянов е на 22, а Гани е на 35. Джулиана Гани обаче категорично отрече Стефан Стоянов да е нейният нов партньор.

На 13 ноември тя призна, че е влюбена в нов мъж, но отказа да разкрие самоличността му. „Влюбена съм в нов мъж, когото ще запазя в тайна за момента“, заяви тя и добави, че ще говори повече, ако отношенията се развият.

Това признание идва след края на връзката ѝ с Теодор Гецов по-рано през 2026 г., с когото имат син Кай. Гани е майка и на Давид, който е от отношенията ѝ с Илиян Найденов.

Засега не са известни нито самоличността на новия мъж, нито кога са започнали отношенията им.