Развлечения

Брукс Нейдър е най-новото попълнение в актьорския състав на предстоящия филм Playmates. Историята е базирана на детските спомени на режисьорката и сценаристката Лорън Никълсън, от имението на Playboy.

Сюжетът проследява 13-годишното момиче Ел, в ролята на което ще бъде Индиана Ел. Тя смята имението за свой втори дом, където се запознава с Анна (Деп). Анна е една от седемте претендентки за титлата „Плеймейтка на месеца“. Двете се сприятеляват и се опитват да постигнат най-големите си мечти – корица на списанието и половинка.

В ролята на основателя на Playboy, Хю Хефнър, ще бъде Бил Пулман, а Джесика Бийл ще се появи като съпругата му. Засега не е известно каква точно ще бъде ролята на Брукс Нейдър в проекта.

Лили-Роуз Деп, освен че играе главна роля, е и продуцент на филма. Продукцията е дело на Searchlight Pictures.

29-годишната Брукс Нейдър, която стана известна като модел в Sports Illustrated, скоро ще бъде видяна и в новата версия на „Спасители на плажа“. Премиерата на този филм е насрочена за 6 януари 2027 г.

Дано поне в този филм за Playboy нещата не са твърде клише, защото заглавието звучи като нещо, което сме виждали сто пъти.