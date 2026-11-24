Развлечения

Започват репетициите на „Една луда, луда… сватба!“ в Драматично-куклен театър – Враца. Пиесата е дело на британския драматург Робин Хоудън и ни води в свят на комични ситуации, където сватбеното тържество се превръща в истинско изпитание за всички участници. Очакваме много смях, но ще трябва да изчакаме до февруари 2027 г., за да видим как точно ще се развият събитията на премиерата.

Режисьор на постановката е директорът на театъра Владлен Александров, който е автор и на сценичния вариант. Екипът зад кулисите е завършен със Светлана Панчева на превода, Цветослава Валентинова, която отговаря за сценографията и костюмите, и Евгени Господинов, който се грижи за музикалното оформяне.

На сцената ще видим Елен Колева, София Бобчева, Христо Терзиев, Цветан Николов, София Джустрова и Анастасия Панайотова. Дано сватбата им премине по-гладко, отколкото звучи в заглавието.

Театърът обаче не спира само дотук. В началото на декември се очаква премиерата на спектакъла „Земя“ по произведението на Елин Пелин, с режисьор Петринел Гочев.

За тези, които вече искат да посещават театър през декември, в програмата са заложени „Голям мръсник“, „12 разгневени мъже“ и „Вишнева градина“. За най-малките се готви коледно представление, което ще бъде представено и в детските градини. Пълна програма за празниците, направо!