Развлечения

Милко Калайджиев се оказа в центъра на една от най-забавните сцени в шоуто „Пееш или лъжеш“. Попфолк изпълнителят направо се „прекърши“ след като не успя да разпознае истински певчески талант сред участниците. Когато истината изплува наяве, реакцията му разсмя цялото студио.

Драмата се случи по време на изпълнението на култовата песен „Think“ на Арета Франклин. Вокалните възможности на участника Симеон бяха толкова сериозни, че Алекс Раева остана с отворена уста, а и Алисия не скри впечатленията си.

Милко обаче решил да отиде още по-далеч в самокритиката. Осъзнал, че е допуснал сериозна грешка в преценката си, той буквално падна на колене и шеговито започна да си блъска главата в пода пред всички.

Димитър Рачков, разбира се, не изпуска възможността да „довърши“ ситуацията. Водещият веднага се закачи с певеца и му подхвърли: „Блъскай си главата!“, което само засили смяха в студиото.

Доста иронично е, че човек, известен с това че открива музикални таланти през годините, този път сам остана напълно изненадан от способностите на един участник.

Дали това е най-голямото му „пропускане“ или просто момент на искрено раззабавление, само Милко знае, но ние определено сме за такава самоирония!